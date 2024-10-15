تفكيك مخلفات حرب في منطقة طريق المطار

تعاملت فرق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات مع قذائف من خلفات حرب تم الإبلاغ عنها في المكب التابع لشركة الخدمات العامة في منطقة طريق المطار”.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في بيان على فيسبوك أن”فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية، باشر التعامل مع مخلفات حرب تم الإبلاغ عنها في المكب التابع لشركة الخدمات العامة بمنطقة طريق المطار”.

وتابع البيان، “عثر الفريق خلال المسح على قذيفة مدفعية عيار 125 مم وقذيفة هاون مضيئة عيار 60 مم غير منفجرة، حيث تم نقل المخلفات إلى موقع التخزين المخصص تمهيدًا لإتلافها وفق الإجراءات الآمنة المعتمدة”.