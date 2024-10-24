التعامل مع مخلفات حرب في قصر بن غشير

أفادت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات يتعامل مع مخلفات حرب بمنطقة قصر بن غشير.

وذكرة الوزارة في بيان على فيسبوك “تلقت الغرفة الرئيسية بجهاز المباحث الجنائية بلاغاً من مركز شرطة قصر بن غشير يفيد بوجود مخلفات حرب في المنطقة، وعلى إثر ذلك، انتقل فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات إلى الموقع المعني، حيث تم إجراء مسح ميداني دقيق أسفر المسح عن العثور على قذيفة هاون عيار 60 ملم”.

وأضافت، “تم التعامل مع القذيفة بحرفية عالية وفق الإجراءات الأمنية المتبعة، ونقلها إلى الموقع المخصص للتخزين لحين إتلافها بطرق آمنة”.