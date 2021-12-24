التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لجهود استعادة ليبيا لاستقرارها

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، عن دعم المنظمة لكافة الجهود التي تهدف إلى استعادة ليبيا أمنها واستقرارها، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

طه وخلال لقائه المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي كمال دهان، أكّد على متابعة واهتمام الأمانة العامة للتعاون الإسلامي للتطورات الحالية في ليبيا وخاصة تأجيل العملية الانتخابية.

وناشد طه، الأطراف المحلية كافّة ببذل قصارى الجهد، وتوظيف الحوار لتجاوز مخاطر هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وليواصل الليبيون مسيرة الأمل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والسلم والاستقرار والتنمية.