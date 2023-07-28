التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً لبحث تكرار تدنيس المصحف الشريف

تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين المقبل، الدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، لبحث تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقِد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة في الثاني من يوليو الجاري، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.

هذا وكشف بيان لوزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سيعقدون اجتماعا طارئا، استجابة للطلب الذي تقدمت به وزارة الخارجية العراقية إلى منظمة التعاون الإسلامي ولمرتين متتاليتين، إثر ما حصل في مملكة السويد وتلاها في الدانمارك من الإساءة للقرآن الكريم”.