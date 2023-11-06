«التعاون الإسلامي» تُدين تهديدات وزير إسرائيلي بقصف غزة بالنووي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التصريحات العنصرية لوزير الثقافة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، التي دعا من خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

واعتبرت المنظمة في بيان، أن هذه التصريحات تعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف الإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية.

كما اعتبرت المنظمة أن هذا الخطاب المرفوض يُشكل امتدادا لفكر إرهابي متطرف، ما يستدعي من المجتمع الدولي إدانته، واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى وزير التراث الإسرائيلي المنتمي إلى حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، كان قد صرح في وقت في وقت سابق بأن أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.