«التعاون الخليجي» يدعو إلى المحافظة على الاستقرار في ليبيا

حث المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، الأطراف الليبية على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وذلك بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي.

وأعرب المجلس الوزاري، في بيان صدر في ختام اجتماع عقده بالعاصمة السعودية الرياض، عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في 15 مايو الماضي، داعيا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

,أكد المجلس الوزاري الخليجي على قرارات مجلس التعاون بخصوص الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي

كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.