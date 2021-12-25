التعاون الخليجي يُناشد جميع الأطراف الليبية بتغليب مصلحة بلادهم

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، حرص دول المجلس على ضمان سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف كافة التدخل في شؤونها الداخلية.

وعبر الحجرف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، عن الأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها أمس الجمعة، مؤكدا أنها كانت استحقاقا دستوريا ومطلبا دوليا لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه واستقراره.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وشدّد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ودعم جهود محاربة الإرهاب وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية.

كما أكد الحجرف، دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.