التعاون الخليجي يُهنئ الشعب الليبي بمنح الثقة للحكومة الجديدة

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف فلاح الحجرف، الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة من قِبل البرلمان الليبي.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان الأربعاء، عن أهمية هذه الخطوة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

كما أكد البيان على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه ليبيا، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.

منح مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

واقتصرت جلسة مجلس النواب الليبي في يومها الثالث بمدينة سرت، على التصويت لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة من دون الخوص في المزيد من المناقشات.

وحازت حكومة الوحدة الوطنية على ثقة 132 نائبا، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مدة ولاية الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر القادم على أن تكون حكومة تصريف أعمال بعد تجاوز هذا التاريخ.

ووصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة باليوم التاريخي لليبيا.