التعاون مع ألمانيا بمجالات الطاقة المتجددة وقطاع النفط والغاز

عُقد اجتماع بين وزارة النفط والغاز وجهاز الطاقات المتجددة ووفد ألماني يتمثل في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) وممثلين من السفارة الألمانية في ليبيا ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ).

وتركز الاجتماع على “مناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة في قطاع النفط والغاز وكذلك سبل التعاون مع جهاز الطاقات المتجددة فيما يخص تعزيز العملية الانتقالية للطاقات النظيفة بدل الأحفورية لغرض توفير النفط والغاز المستخدم في الإستهلاك المحلي والاستفادة منهما كسلعة إضافية لغرض التصدير”.

يذكر انه ومن الجانب الليبي، حضر جمال البرق سفير ليبيا في ألمانيا، وترأس فريق الوزارة الدكتور د. جمال هويسة وبحضور كل من مستشار الوزارة الفيتوري بالحاج ومدير عام التخطيط والمتابعة خالد الجربي ومدير مكتب الطاقات المتجددة د.جهاد العامري ومحمد زيد عن مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وكان الوفد الألماني برئاسة كريستوف راو- مدير إدارة إفريقيا (BMZ)، بالإضافة لكل من د. كريستيان كراوس، مسؤول مكتب ليبيا (BMZ) وكيرستن جارايكوتشيا، رئيسة التعاون بالسفارة الألمانية وسارة سبخة، نائبة رئيس التعاون بالسفارة.

وحضر من جهاز الطاقات المتجددة، المهندس أصيل يونس محمد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة المكلف والمهندس عبد الرحمن أبو جعفر ضو، مدير إدارة المشروعات والمهندس إبراهيم الشنطة، مدير إدارة الدراسات والتطوير ومحمد بشير سلامة، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي، وبحضور د. مريم الفرجاني، مستشارة الطاقة المتجددة (GIZ).