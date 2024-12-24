التعاون مع ألمانيا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية

استقبل النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الزراعة والثروة الحيوانية “حسين القطراني”، سفير جمهورية ألمانيا في طرابلس.

وبحث الإجتماع “أوجه التعاون بين البلدين خاصةً في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، كما تبادلا وجهات النظر حول أوجه التعاون في مجال نقل التقنية وبناء القدرات وفرص الإستثمار الزراعي المتاحة في ليبيا لجذب المستثمر الأجنبي”.

وفي ختام الإجتماع تقدم السفير الالماني لدى ليبيا، بدعوة رسمية لـ”حسين القطراني”، للمشاركة وحضور المنتدى الدولي للزراعة والاغذية الذي يعقد على هامشه المؤتمر السياسي لوزراء الزراعة في العالم، والمزمع عقده في برلين مطلع العام 2025 م”.