التعاون مع إيطاليا بمشاريع المياه والطاقة الشمسية

عقدت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي في حكوم الوحدة الوطنية، “شادية عريبي”، اجتماعاً مع فريق الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي (AICS)، لمناقشة سير العمل في مشروع المياه المدعوم من قبل الوكالة الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الاجتماع، “استعراض التقدم المحرز في عدد من مشاريع المياه المنفذة في البلديات، كما تم تقديم مقترح لمشروع جديد يركز على الطاقة النظيفة، ويتضمن استخدام الطاقة الشمسية في البلديات وتزويد مختبرات الإصحاح البيئي بالمعدات اللازمة لتحليل مياه الشرب، إلى جانب تعزيز بناء القدرات في هذه المجالات، كما تم مناقشة المعايير المعتمدة لاختيار البلديات التي ستشملها المبادرة”.

من جانبه، أكد ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي “أليساندرو جياتشي”، “التزام الوكالة الكامل بدعم المشاريع التي تهدف إلى تعزيز مختبرات تحليل المياه واستخدام الطاقة المتجددة في البلديات”.

كما تم التطرق إلى “التحضيرات المتعلقة بالاجتماع القادم للجنة التوجيهية المزمع عقده في شهر نوفمبر الحالي، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل مشروع “بلديتي 2″ وأجندة الاجتماع المرتقب”.