التعاون مع «اليونيسكو» في مجالات الثقافة والتراث

التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية “مبروكة توغي”، بالمدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لمنطقة المغرب العربي “إيريك فالت”، في مقر المكتب بالرباط.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بين الوزارة واليونسكو في مجالات الثقافة والتراث.

تم خلال اللقاء استعرض تسجيل مواقع عناصر ثقافية ليبية على قائمة التراث العالمي واعداد ملفات متعلقة بالتراث الثقافي غير المادي لترشيحها للتصنيف ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وتنظيم دورات تكوينية ينشطها خبراء من اليونسكو في مجال التراث.

كما تناول اللقاء إقامة ندوة مشتركة مغاربية مخصصة التراث والثقافة في الازمات تنظمها ليبيا خلال النصف الأول من سنة 2025.