التعرف على عدد من ضحايا مقابر ترهونة الجماعية

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم السبت، أن بعض أسر الضحايا الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية بمدينة ترهونة تعرفت على ذويها.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن عدد من أسر المفقودين بمدينة ترهونة تمكنوا من التعرف على هوية أقاربهم بين الجثث التي تم انتشالها من مقابر ترهونة، وذلك بعد عرض الصور الأولية للجثث ومطابقة علامات التعرف الثانوية الذي يستهدف عدد من الجثث في حالة اشتباه أو حالة تعرف مبدئي من خلال الصور التي تم عرضها ومطابقة البيانات الطبية والملابس قبل وبعد الوفاة.

وتبين أن الجثث تعود للمفقودين (بدر جاب الله سلامة جاب الله، مواليد 1990ترهونة، طبيب أسنان، عبد الله جاب الله سلامة جاب الله ،مواليد1999 ترهونة، طالب، أكرم عمران بشير جاب الله مواليد1982 ترهونة، فوزي عمران بشير جاب الله مواليد 1973ترهونة).

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل رقم (411) لازالت مستمرة حتى الانتهاء من عملية التعرف على كل الجثث التي عُثِر عليها بالمقابر الجماعية.