التعرف على متورط بجريمة قتل منذ عام 2011

تعرف مركز شرطة أبوسليم على متورط في واقعة قتل مراهق، 15 عاما، ارتكبت في العام 2011.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان، أنه في إطار تنفيذ خطة المديرية لحل القضايا العالقة المسجلة ضد مجهول، وإعادة التحقيق في القضايا القديمة والتحري عنها، اتضح مقتل اثنين من المتهمين في تلك الجريمة خلال تبادل إطلاق نار، وبقي اثنان آخران مطلوبان.

واتضح أن أحد المطلوبين موقوف على ذمة جناية قتل أخرى، وبعد أخذ إذن النيابة العامة، جرى الاستدلال معه ثم أحيلت أوراق القضية إلى نيابة باب بن غشير الجزئية من حيث الاختصاص.