التعرف على هوية أحد مفقودي 2011م

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على حالة جديدة مجهولة الهوية عن طريق الحمض النووي DNA.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تعود للمواطن (محمد يونس المهاجر خليفة) من مدينة طرابلس، وكان من مفقودي 2011.

وخلال اجتماع برئاسة رئيس الهيئة كمال السيوي، قامت اللجنة العلمية بالهيئة بمراجعة واعتماد النتيجة المتحصل عليها من إدارة المختبرات بعد التدقيق من إدارات البحث عن الرفات وقيد أهالي المفقودين والطب الشرعي والتعرف على الحالة.

وأشارت هيئة المفقودين إلى انه سيتم إحالة تقرير المطابقة إلى مكتب النائب العام.

التعرف على حالة جديدة مجهولة الهوية عن طريق الحمض النووي 🧬 DNA . .. برئاسة أ د كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في الثلاثاء، ٢٥ يونيو ٢٠٢٤