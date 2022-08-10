أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية جثتين مجهولتين، كان قد عثر عليهما في وقت سابق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، الذي عقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس الهيئة كمال السيوي.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التعرف على هوية الجثتين جاء بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي.

وأضافت الهيئة أن اللجنة قد راجعت نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وأشارت هيئة المفقودين إلى أن عدد الحالات المتعرف عليها بلغ 154 حالة، وسيحال تقرير مطابقة الجثتين إلى مكتب النائب العام.