التعرف على هوية ضحايا جدد داخل حفر الموت في ترهونة

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة الاثنين، التعرف على هوية عدد من ضحايا مليشيا الكاني، بعد العثور عليها في المقابر الجماعية بترهونة.

وأضافت الرابطة في منشور لها على صفحتها الرسمية فيسبوك أنّ أحد الضحايا من سكان منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، مشيرة لاختطافه من قبل مليشيا الكاني بتاريخ 22 اغسطس 2018 من مدينة ترهونة.

وأشارت رابطة الضحايا إلى أنّ الجثة الأخرى التي وجدت المقابر الجماعية بالموقع الزراعي 5 ك، تعود لأحد المواطنين، مؤكدة أنّه فقد أثناء مروره من بوابة القومة الواقعة بسوق الجمعة، بترهونة رفقة شخص آخر لايزال مفقود حتى الآن.