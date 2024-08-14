التعرف على هوية جديدة من ضحايا المقابر الجماعية ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، التعرف على حالة جديدة مجهولة الهوية عن طريق الحمض النووي من ضخايا المقابر الجماعية في ترهونة.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العلمية بالهيئة برئاسة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، وذلك لمناقشة ومراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية.

وتم اعتماد النتيجة المتحصل عليها من إدارة المختبرات بعد المراجعة والتدقيق من إدارات البحث عن الرفات وقيد أهالي المفقودين والطب الشرعي والتعرف على حالة واحدة وكانت من مقابر ترهونة باسم: بدر أبوبكر محمد الضاوي.

هذاوتم إحالة تقرير المطابقة إلى مكتب النائب العام.

ودعت الهيئة ذوي المفقودين في حالة الاستفسار الاتصال عبر الرقم التالي: 0910376503، مع إمكانية التواصل عبر الفايبر والواتساب على الرقم ذاته.