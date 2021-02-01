التعرف على هوية 10 جثث من ضحايا مقابر ترهونة

تم أمس الأحد‏ التعرف، على هوية 10 جثث جرى انتشالها من مقبرة جماعية في مدينة ترهونة.

وأفادت مصادر إعلامية من المدينة، بأن الجثث العشرة التي تم التعرف على هويتها تعود ثمانية منها لعائلة “جاب الله ” تم اختطافهم بتاريخ 21 ديسمبر 2019 من قِبل عناصر “الكانيات”، وقُتِل أحدهم وهو”طارق جاب الله” أمام محله التجاري بالمدينة.

وأوضحت المصادر أن الضحايا العشرة تركوا خلفهم 10 نساء أرامل و36 طفل يتيم.

هذا ودعت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أمس الأحد، أهالي ضحايا المقابر الجماعية بترهونة، لتقديم بيانات عن ذويهم للتعرف عليهم.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، عن اللجنة المشرفة على المقابر الجماعية بمدينة ترهونة التابعة لوزارة العدل، دعوتها لذوي المفقودين الذين لم يتمكنوا من ملئ استمارات المعلومات الطبية والعلامات المميزة بالجسم والملابس والمتعلقات الخاصة بمفقوديهم خلال فترة العرض الأول للمتعلقات والعلامات المميزة، التوجه إلى مقر لجنة المقابر الجماعية بإدارة الطب الشرعي والتحاليل ابتداءً من اليوم الأحد، من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة مساءً، طيلة أيام الأسبوع.

ويأتي ذلك لتسهيل التعرف بالطرق الثانوية ومطابقة معلومات مفقوديهم بمعلومات الكشف على الجثث مرفقين بصورة شخصية أو أي أوراقٍ طبية أو صور أشعة للجسم والأسنان.