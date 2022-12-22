التعرف على هوية 15 جثة جديدة

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة، اليوم الخميس، التعرف على 15 جثة شخص مفقود خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد المطابقة لنتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA.

وأوضحت لرابطة أن الحالات المتعرف عليها هي في مدن طرابلس وترهونة بـ4 حالات بكل منهما، وحالتان في قصر بن غشير والمرازيق، وحالة واحدة بكل من سبها وتاجوراء وسوق الخميس امسيحل.

وأفادت رابطة ضحايا ترهونة بأنه تم التعرف على هوية الشقيقين التوأم عمران ومحمد امحمد مواليد 1995 بترهونة، إضافة إلى التعرف على هوية عبد الوهاب ابوزويدة وعبد الباسط النعاس، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الضحايا الأربعة عقب صلاة الجمعة غداً الجمعة بالمسجد العتيق ترهونة.

بعد مطابقة نتائج تحليل DNA في معامل الهيئة العامة للبحت و التعرف على المفقودين تم التعرف على هوية المفقود: #عبدالوهاب… تم النشر بواسطة ‏رابطة ضحايا ترهونة‏ في الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢

بعد مطابقة نتائج تحليل DNA في معامل الهيئة العامة للبحت و التعرف على المفقودين تم التعرف على هوية المفقود: #عبدالباسط… تم النشر بواسطة ‏رابطة ضحايا ترهونة‏ في الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢