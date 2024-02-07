التعرف على هوية 4 حالات من مفقودي 2011 ومقبرة الجفرة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، التعرف على هوية 4 حالات جديدة مجهولة الهوية من مفقودي 2011 ومقبرة الجفرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA، برئاسة رئيس الهيئة كمال السيوي.

وتم خلال الاجتماع، اعتماد النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات بعد المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وبهذا توصلت الهيئة للتعرف على عدد 4 حالات عن طريق الحمض النووي DNA من مفقودي سنة 2011 ومفقودي مقبرة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية ، وهم:

مفقودو مقبرة الجفرة

محمد عبدالعزيز عليوة الطاهر – وادي عتبة مصطفى سالم احمد سالم – براك الشاطئ

مفقودو 2011

رضاء محمد عامر بن لامة – الأصابعة عبدالسلام محمد امحمد ديار – هون

هذا وسيتم إحالة تقارير المطابقة الى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بعد إتمام الإجراءات القانونية.