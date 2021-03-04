التعرف على هوية 6 جثامين من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة

أعلن المجلس التسييري لبلدية ترهونة، اليوم الخميس، التعرف على هوية 6 جثامين تعود لعائلة الفلوس النعاجي، والمتكونة من الأب و3 أبناء، وجثتين لشخصين آخرين.

وقال المجلس في بيان له، إنه ببالغ الأسى والحزن وبقلوب تتألم من فاجعة يندى لها جبين الإنسانية تم التعرف على مصير عددٍ آخر من المفقودين المغدورين وهم: (عبد العالي المبروك النعاجي وأبنائه عبد الرحمن وعبد المالك ومحمد، إضافة لشخصين آخرين هما علي مصباح الفرجاني وراسم بشير الشفتري).

وأوضح المجلس أن المغدور بهم اختطفتهم عناصر “الكانيات” فترة سيطرتها على مدينة ترهونة، وتم التعرف علي هويتهم، عقب استخراج الجثامين من مجموع المقابر الجماعية بمشروع الربط جنوب ترهونة، وكُشِف عنهم عند الطب الشرعي والتحقق منها من قِبل أفراد عائلتهم.

وبيّن المجلس أن مراسم تأبين عائلة الفلوس وراسم الشفتري ستقام غدا الجمعة بساحة الجامع العتيق، كما ستقام مراسم تأبين علي مصباح الفرجاني بجامع منطقة الداوون بترهونة.