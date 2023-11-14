أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية 7 حالات جديدة من مفقودي سنة 2011 عن طريق نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة برئاسة رئيس الهيئة كمال سالم ابوبكر، بقاعة المختبرات بمقر الهيئة في طرابلس، لمراجعة نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية DNA، والتي تم استخراجها من قبل فرق الهيئة من مدن مختلفة.

وبعد مراجعة وتدقيق النتائج من إدارة المختبرات مع إدارات البحث عن الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، توصلت الهيئة للتعرف على هوية المفقودين وهم:

حسام نورالدين علي نصير – من مدينة الزاوية محمد عبدالله عبدالعاطي محمد – مدينة طرابلس عماد عبدالسلام اكويساه – من مدينة درنة صلاح محمد سعيد البقع – من مدينة الرياينة محمد مصطفى احمد الأشتر – من مدينة طرابلس طارق علي محمد اشكندالي – من مدينة الزاوية مؤيد بشير عبدالقادر الشعتاني – من مدينة طرابلس