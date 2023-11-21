التعرف على هوية 8 حالات جديدة من مفقودي سنة 2011

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية 8 حالات جديدة من مفقودي سنة 2011م.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة برئاسة رئيس الهيئة كمال سالم أبوبكر، بقاعة المختبرات بمقر الهيئة في طرابلس، لمراجعة نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثيةDNA، والتي تم استخراجها من قبل فرق الهيئة من مدن مختلفة.

وبعد مراجعة وتدقيق النتائج من إدارة المختبرات مع إدارات البحث عن الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، توصلت الهيئة للتعرف على هوية عدد 8 حالات من مفقودين سنة 2011م وهم:

صابر خزام سالم دبوب – من مدينة الزاوية عبدالعزيز عمران علي هندر – مدينة طرابلس فرج محمد فرج المزوغي – مدينة سوق الخميس منير المنتصر علي الفيتوري – من مدينة صبراتة ميلاد علي ناجي ميلاد – من مدينة تاورغاء نصر عبدالنبي نصر إبراهيم – من مدينة طرابلس محمد مفتاح شادي التومي – من مدينة الزاوية منصور محمد مفتاح أبوزيد – مدينة قصر الأخيار