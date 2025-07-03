التعرّف على هوية إحدى الجثث المجهولة داخل مستشفى في «أبو سليم»

أعلن جهاز المباحث الجنائية أنه تمكّن من التعرّف على هوية إحدى الجثث المجهولة المحفوظة داخل ثلاجات مستشفى الحوادث بأبو سليم، وذلك ضمن التحقيقات الجارية بشأن واقعة العثور على عددٍ من الجثث مجهولة الهوية، والتي كانت سابقاً تحت حماية وتأمين جهاز دعم الاستقرار.

وأوضح الجهاز أن عملية استخراج الجثامين جرت تحت إشراف النيابة العامة، حيث أُجريت عمليات الكشف والمعاينة الفنية اللازمة من قبل الفرق المختصة.

وأكد الجهاز أن الجثة التي تم تحديد هويتها تعود للمواطن عبد الرحمن عماد البوراسي، وذلك بعد إجراء مطابقة لعينات الحمض النووي (DNA) مع عيّنة تم أخذها من والدته، وذلك عقب إبلاغ ذويه باحتمالية وجوده ضمن الجثث الموجودة داخل المستشفى.

ويُذكر أن المتوفى كان قد تم التبليغ عن اختفائه منذ عام 2019، وذلك ضمن دائرة اختصاص مركز شرطة غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وأضاف الجهاز أن نتائج التحقيقات عُرضت على النيابة العامة، والتي أصدرت تعليماتها بتسليم الجثمان إلى ذويه بعد استكمال إجراءات التشريح والتحقّق النهائي من الهوية، ليُصار إلى دفنه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.