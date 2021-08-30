التعليم التقني والفني تبحث دعم شركة الكهرباء بالكوادر الفنية

بحث المندوب المكلف من وزير التعليم التقني والفني ومنسق العلاقات سعيد عمر، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عمران القيب، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، كيفية دعم ومدّ وزارة التعليم التقني والفني بمخرجاتها الفنية للعمل بالشركة العامة للكهرباء، من أجل تغطية احتياجات الشركة الفعلية من الأيادي الفنية والمهنية المتخصصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد أمس الأحد، بمقر الشركة، للجنة المشكلة من قِبل رئاسة الوزراء، بشأن تقييم وتطوير القوى العاملة بالشركة العامة للكهرباء.

كما خُصِص الاجتماع لمناقشة سُبل التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم التقني والفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل والتأهيل من جهة والشركة العامة للكهرباء من جهةً أخرى.

وحضر الاجتامع مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة صلاح سلامة، ومستشار وزير العمل والتأهيل محمد عمر، إلى جانب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية أسامة العبيدي، ومدير إدارة التخطيط الفني محمد أبوسويدر.