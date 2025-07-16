التعليم الخاص يحتفي بالمتميزين.. مزدة وطرابلس المركز في الصدارة

شارك وكيلا وزارة التربية لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور مُحسن الكبير، وللشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، يوم أمس الثلاثاء في الحفل السنوي السادس الذي نظمته إدارة التعليم الخاص لاختيار أفضل مكاتب التعليم الخاص على مستوى ليبيا.

واحتضنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز الاحتفالية التي شهدت حضور الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، ومستشار الوزير للشؤون الاجتماعية، ومديري إدارات التعليم الخاص ورياض الأطفال، إلى جانب عدد من مراقبي التربية والتعليم.

وفي المنافسة، حصل مكتب التعليم الخاص ببلدية مزدة على الترتيب الأول، ومكتب طرابلس المركز على الترتيب الأول مكرر، بينما جاء مكتب المرج في الترتيب الثاني، والحرابة في الترتيب الثالث. كما حصلت مكاتب زوارة، البركت، وطبرق على دروع تشجيعية تقديراً لجهودها.