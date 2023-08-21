التعليم العالي: إزالة مخلفات الاشتباكات من جامعة طرابلس.. وجاهزون لاستئناف الدراسة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف صالح الغول أن جامعة طرابلس مهيئة لاستئناف نشاطها الدراسي بعد إزالة الأضرار التي لحقت بها جراء الاشتباكات الأخيرة.

وزار الغول الجامعة للتأكد من انتظام العملية التعليمية داخل أروقتها، أمس الأحد، متفقدا أعمال إزالة المخلفات وصيانة المرافق المتضررة، حسب بيان وزارة التعليم العالي عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

رافق الغول خلال الجولة رئيس جامعة طرابلس المكلف، ومدير إدارة شؤون الجامعات بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالجامعة، والتقى بعميد كلية الهندسة وعميد كلية تقنية المعلومات.

وأمس الأحد، أعلنت رئاسة جامعة طرابلس استئناف الامتحانات اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بعد تعليقها منذ الثلاثاء الماضي على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.