التعليم العالي تؤكد بدء صيانة الكليات المتضررة في اشتباكات طرابلس الأخيرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث بحكومة الوحدة الوطنية بدء صيانة الأضرار في جامعة طرابلس الناجمة عن الاشتباكات التي جرت في العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

جاء ذلك إثر زيارة الوزير المكلف صالح الغول للجامعة أمس الخميس؛ للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفتها الاشتباكات، وذلك رفقة رئيس الجامعة المكلف خالد غلام ومدير أمن طرابلس.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صفحة كلية الهندسة بجامعة طرابلس، دمارا واسعا لحق بقسم الهندسة النووية؛ حيث تهدمت أعمدة المبنى فيما احترقت أجزاء كبيرة منه.

وأمس، أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة في جامعة طرابلس قبل انطلاق العام الجامعي المقبل.