التعليم العالي تبحث أوجه التعاون مع بريطانيا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، اليوم الأربعاء، مع القائم بالأعمال بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا كيت انجلش، والوفد المرافق لها، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وسُبل تعزيزها.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، على عمق العلاقات التي تربط بين دولة ليبيا والمملكة المتحدة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون خاصة في المجالات التعليمية والبحثية.

من جانبها أعربت القائم بالأعمال عن شكرها وتقديرها للوزير على الاستقبال، مشيرة إلى حرص بلادها لتعزيز التعاون القائم في التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.

وكان هذا اللقاء مناسبة عرضت من خلاله الإدارات المختصة المشاكل والصعاب التي يواجهها الطالب الليبي في الساحة البريطانية خاصة منح التأشيرة وكذلك تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال تدريس اللغة الانجليزية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.