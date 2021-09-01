التعليم العالي تستعرض آليات قرارات الإيفاد بالخارج

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، آليات تنفيذ قرارات الإيفاد بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العالمي، أمس الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية الليبية في جنزور، مع رئيس النقابة العامة ورؤساء النقابات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومدراء كل من إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، وإدارة شؤون الجامعات، وإدارة الدراسات العليا ومدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة.

وأكد الوزير في حديثه، على أهمية حلحلة الجمود الحاصل في ملف الإيفاد خاصة في الخارج كون برامج الدراسات العليا المتاحة في بعض التخصصات محدودة وبالتالي لابد من إيجاد آلية عمل تضمن عودة الإيفاد بالخارج ولو على نطاق ضيق.

كما أكد الوزير للنقباء ضرورة الاتفاق على آلية عمل فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال قرارات الإيفاد منذ سنة 2011م وحتى الآن والتي تعد أعداداً هائلة ممن صدرت لهم قرارات إيفاد ولم تنفذ حتى الآن.

وبيّن وزير التعليم العالي أن للنقابات دور مهم يجب ألا يقتصر ويختزل في مطالب معينة بل لابد أن يكون لها دور أكبر وأبرز، فيجب أن تدفع باتجاه عودة تصدر الأساتذة الجامعيين للحياة والواجهة السياسية ومساهمتهم في حلحلة المشاكل التي تواجهها مؤسسات الدولة من خلال الدراسات والاستشارات فمؤسسات التعليم العالي هي بيوت الخبرة ولا يجب أن يستمر تهميشهم، وفق قوله.

وتابع الوزير: “الارتقاء بالتعليم العالي وإصلاح مشاكله مسؤولية مشتركة ولا تأتي بالعمل المفرد إنما بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والنقابات:.

كما تطرق وزير التعليم العالي إلى معاناة أعضاء هيئة التدريس في عدم صرف مستحقاتهم المالية التي جعلت من عضو هيئة التدريس يعجز على مواجهة تكاليف الحياة بسبب ضعف الدخل، مؤكداً على أن الوزارة قطعت شوط كبير في حلحلتها، كما أكد العمل على تسديد كل المستحقات للعاملين بمؤسسات التعليم العالي، وأكد بأن حقوق أعضاء هيئة التدريس قد ضُمٌِنت بالميزانية المقترحة و”آملنا كبير بأن ترى النور قريبا”.

وفي الختام، طلب الوزير من النقباء حضور اجتماع اليوم مع الكتٌَاب العامين لمناقشة كل الملاحظات التي حدثت وتحدث بالجامعات الليبية لضمان سلاسة الإجراءات المتعلقة بمستحقات عضو هيئة التدريس.