التعليم العالي والبحث العلمي تستعرض تقرير ديوان المحاسبة

عقد الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً طارئاً، يوم السبت، مع عدد من الإدارات والمكاتب والمستشارين بالوزارة، حيث تمحور الاجتماع حول التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2020م.

وبيّن الوزير خلال الاجتماع، أهمية هذا التقرير والذي تناول العديد من المخالفات والتجاوزات التي وقعت فيها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السنة الماضية والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير، وأهميته في تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلا ومعاقبة المتورطين في هذه التجاوزات.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة تتكون من متخصصين في القانون والمحاسبة من أعضاء هيئة التدريس بهدف زيارة الجامعات والاستماع إلى رؤسائها حول ما تضمنه التقرير.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ للكُتَّاب العامين بالجامعات يوم الأربعاء القادم لمناقشة عديد القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية بالجامعات

وفي ختام الاجتماع، ثمن الوزير الدور الذي قام به القائمين على إعداد هذا التقرير بديوان المحاسبة والذي تضمن أدق التفاصيل بهدف تطبيق الضوابط واللوائح المالية حفاظاً على المال العام، وفق قوله.