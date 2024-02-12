التغير المناخي يرفع أسعار 5 سلع غذائية خلال 2024

يواجه العالم أزمة غذاء حادة، وصفت بالأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وسط توقعات بأن أسعار المواد الغذائية ستواصل ارتفاعها هذا العام.

تسبب التغير المناخي من ارتفاع شديد في درجات الحرارة صيفا، وأحداث الطقس المتطرف مثل موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات، في ارتفاع أسعار 5 محاصيل غذائية رئيسية خلال 2024.

وفي تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أشار إلى أن أسعار محاصيل فول الصويا، وزيت الزيتون، والأرز، والبطاطس، والكاكاو، كانت الأكثر تأثرا بسبب تغير المناخ من بين مجموعة من المحاصيل الأخرى.

كما تسبب صيف 2023 الحار والجاف بشكل استثنائي في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا ومناطق أخرى بالعالم، في ضعف المحاصيل الخمسة، سالفة الذكر، وفقدان كميات كبيرة منها.

ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار هذه السلع خلال 2024، مع التنبؤات بصيف أكثر حرارة وجفافا في العديد من المناطق حول العالم.

ودعا التقرير، لإطلاق العنان نحو توجيه المزيد من الموارد لمساعدة قطاع الأغذية والزراع ليصبح أكثر استدامة، ويتفادى هذه الأزمات بسرعة.