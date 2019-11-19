التقدم المحدود في المحادثات التجارية يدفع أسعار النفط للانخفاض

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي في ظل قلق بسبب التقدم المحدود في مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء الرسوم التجارية فضلاً عن زيادة المخزونات الأمريكية.

حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 27 سنتاً إلى 56.78 دولار للبرميل فيما انخفضت عقود مزيج برنت بواقع 20 سنتاً إلى 62.24 دولار.

هذا وأشارت مصادر صينية أنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.