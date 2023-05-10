التقدم في ملف الانتخابات.. محور لقاء «المنفي» بالمبعوث الأممي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.



وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تمحور حول التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023م، من خلال تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال.

بدوره أكد المنفي على ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها.