التكنولوجيا تجمع «الفخامة والأداء».. شركات كبرى تطلق أجهزة منافسة

أحدثت عدة شركات تقنية كبرى ضجة جديدة في عالم الأجهزة الذكية خلال الأيام الماضية، بدءًا من هواتف فاخرة تكرّم إرث ستيف جوبز، مرورًا بالحواسب اللوحية المخصصة للألعاب، وصولاً إلى تغييرات كبيرة في تطبيقات المراسلة على أجهزة أندرويد.

في التفاصيل، أطلقت شركة Caviar نسخة فاخرة من هاتف “آيفون 17 برو ماكس” باسم “جوبز”، تكريمًا لمؤسس شركة آبل الراحل ستيف جوبز، لتتحول التكنولوجيا إلى قطعة فنية فريدة من نوعها.

ويمتزج التصميم بين الحداثة والتاريخ، حيث أُدمجت قطعة من القميص الأسود الشهير ذو الياقة العالية الذي كان يرتديه جوبز في شعار آبل على الجهة الخلفية للهاتف، ما يمنحه طابعًا استثنائيًا يجمع بين الذكريات والإبداع.

ويبدأ سعر الهاتف من 9630 دولارًا أمريكيًا وقد يصل إلى 11560 دولارًا، ليصبح من بين أغلى الهواتف الذكية المتاحة حاليًا.

وصُمم الهاتف احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس آبل، بإطار من التيتانيوم المغطى بطبقة PVD، وتوقيع جوبز على الجهة الخلفية، بينما تظهر عند تشغيله شاشة تحمل شعار “Apple 50″، ما يضفي لمسة احتفالية وفخامة لا تضاهى.

إصدارات فاخرة أخرى

ولمحبي التميز، قدمت Caviar نسختين إضافيتين:

التفاحة الذهبية: شعار ثلاثي الأبعاد من الذهب عيار 18 قيراطًا، وسعره بين 8200 و10130 دولارًا.

التفاحة السوداء: مصنوعة من ألياف الكربون الرخامية والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران، مع شعار أسود، وسعرها بين 6770 و8770 دولارًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فجميع هذه الإصدارات محدودة؛ إذ أنتجت الشركة 9 هواتف “جوبز”، و50 هاتفًا ذهبيًا، و50 هاتفًا أسود.

خيارات فريدة لمحبي الجمع بين الفخامة والتاريخ

كابوني: نسخة من “آيفون 17 برو ماكس” بسعر 11560 دولارًا، محفور عليها عبارة “لا تتوقف عن القتال حتى تنتهي المعركة”.

تيرانوفون: نسخة من “آيفون 13 برو ماكس” بسعر 6830 دولارًا، مزودة بقطعة من سن ديناصور T-Rex عمره 80 مليون سنة مثبتة على ظهر الهاتف.

وتمثل هذه الهواتف تحفة نادرة تجمع بين الابتكار، التاريخ، والفخامة، لتصبح حلم كل محبي التكنولوجيا الراقية.

ومنذ تأسيسها قبل خمسين عامًا، جعلت آبل التكنولوجيا جزءًا من الحياة اليومية حول العالم، وكان ستيف جوبز رمزًا للابتكار والتصميم البسيط والفني.

وأطلقت آبل أول هاتف آيفون عام 2007، ليحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية بفضل تصميمه البسيط وواجهة الاستخدام المبتكرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت هواتف آيفون رمزًا للفخامة، الأداء العالي، والابتكار التكنولوجي، مع تحديثات مستمرة تجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتقدمة.

Itel تطلق هاتف Zeno 100 عمليًا وبسعر منافس في الأسواق العالمية

أعلنت شركة Itel عن إطلاق هاتفها الجديد Zeno 100، الذي يجمع بين التصميم العملي والمواصفات المتينة، مع تقديمه بأسعار تنافسية تبدأ من نحو 60 يورو عالميًا.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، بسماكة 8.5 ملم ووزن يقارب 190 غرامًا.

وشاشة الجهاز IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، بدقة عرض 720×1612 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، وكثافة 267 بيكسل/الإنش تقريبًا، ومحمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، ما يعزز متانتها لاستخدام يومي مكثف.

ويعمل الهاتف بنظام Android 15 (Go edition) مع واجهات Itel OS 15، ويعتمد على معالج Unisoc T7100 ومعالج رسوميات PowerVR GE8322، مع ذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 3 و4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرات، فتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات FHD، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز الهاتف بدعم شريحتي اتصال، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

كما يأتي مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع، لتضمن استخدامًا طويلًا دون انقطاع.

Lenovo تكشف عن الحاسب اللوحي Idea Tab Pro Gen 2 المخصص لعشاق الألعاب

أعلنت شركة Lenovo عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد Idea Tab Pro Gen 2، المصمم خصيصًا لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية، ويعد من بين أفضل أجهزة أندرويد في فئته، وفق ما نقلت gsmarena.

ويأتي الجهاز بهيكل من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 296.5/191.9/6.2 ملم، ووزن 598 غ، مع دعم لوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي يسمح بالكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

وتضم شاشة الحاسب IPS LCD بقياس 13 بوصة، بدقة 3504×2190 بيكسل، وتردد 144 هرتز، وكثافة تقريبية 318 بيكسل/إنش، مع سطوع يصل إلى 800 nits ودعم تقنية Dolby Vision، إضافة إلى حماية بطبقة زجاج متين من مستوى Mohs 5.

ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد 16” قابل للتحديث، مع معالج Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وتضم الكاميرات الأساسية 13 ميغابيكسل لتسجيل فيديوهات FHD، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل. كما زوّد الجهاز بأربعة مكبرات صوت من JBL مع تقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Bluetooth 6.0، وماسح بصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

ويهدف Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 إلى توفير تجربة ألعاب وصوت وصورة استثنائية، مع إمكانيات إنتاجية متقدمة بفضل القلم الذكي واللوحة الخارجية، ليجمع بين الترفيه والعمل في جهاز واحد.

سامسونغ تتخلى عن تطبيق Messages لصالح Google Messages على أجهزة أندرويد

أعلنت شركة سامسونغ عن إيقاف تطبيق المراسلة الخاص بها Samsung Messages، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى توحيد تجربة المستخدمين على أجهزة أندرويد، والاعتماد على تطبيق Google Messages كخيار افتراضي.

وأكدت سامسونغ أن قرار إيقاف التطبيق سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو، مشيرة في إشعار نشرته على موقع الدعم الخاص بها في الولايات المتحدة إلى ضرورة انتقال المستخدمين إلى التطبيق البديل لضمان استمرار تجربة مراسلة سلسة ومتوافقة مع تحديثات النظام.

ولتسهيل الانتقال، وجهت سامسونغ المستخدمين إلى تنزيل Google Messages من متجر Play إذا لم يكن مثبتًا مسبقًا، وتعيينه كتطبيق المراسلة الافتراضي، مع إمكانية ظهور إشعارات داخلية ترشد المستخدمين خلال خطوات التحويل.

وأوضحت الشركة أن استخدام Google Messages يتيح مزايا متقدمة، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google Gemini، مثل إنشاء الصور أثناء المحادثات عبر ميزة “Remix”، واقتراح ردود ذكية، إلى جانب تحسين جودة مشاركة الصور بين أجهزة أندرويد وiOS عبر بروتوكول RCS، الذي يطور تجربة الرسائل النصية التقليدية (SMS وMMS) لتقارب تجربة تطبيقات الدردشة الحديثة.

وأكدت سامسونغ أن الأجهزة التي تعمل بإصدارات أندرويد 11 أو أقدم لن تتأثر بهذا التغيير، كما أن بعض الأجهزة الأحدث مثل سلسلة Galaxy 26 لن تتمكن حاليًا من تنزيل تطبيق Samsung Messages من متجر Galaxy.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد الموعد المحدد في يوليو، لن يكون التطبيق متاحًا للتنزيل على أي جهاز، مع إمكانية اطلاع المستخدمين على تاريخ إيقاف الخدمة من داخل التطبيق نفسه. ولم توضح سامسونغ بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستُطبق عالميًا خارج الولايات المتحدة.