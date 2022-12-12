التكوري: تواصل أعمال الصيانة بمحطات إنتاج الكهرباء

أفاد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، اليوم الاثنين، بتواصل أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة وبوتيرة سريعة، في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ومنها محطة (الرويس، والزواية، وجنوب طرابلس، والزهراء والسرير والزويتينة) وقريبا في محطة الخمس وشمال بنغازي.

وأشار التكوري إلى دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة الرويس إلى أعمال العمرة الجسيمة لدعم الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 156 ميجاوات، وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق بدءِ أعمالِ العمرةِ الجسيمةِ للوحدةِ الغازيةِ السادسةِ بمحطةِ كهرباءِ الرويس بالجبلِ الغربي.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الأحد، تواصل الصيانة الجسيمة للمحول الرئيسي للوحدة الغازية الرابعة بمحطة الجبل الغربي الرويس، تنفيذ شركة “ألجيك” التركية للطاقة بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن المحطة ستدعم الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لها خلال الفترة القريبة القادمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 156 ميجاوات.

وتأتي هذه الأعمال حرصاً من مجلس إدارة الشركة على دعم الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها ورفع كفاءتها، وذلك بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لعديد وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن وصول معدات وقطع غيار وحدات التوليد الموردة من شركة سيمنز الألمانية، عبر ميناء طرابلس البحري، والخاصة بمحطة الرويس في الجبل الغربي.