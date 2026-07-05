الحكومة تفتح الباب أمام «رواد الأعمال» في الإعمار

أكدت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أن المرحلة المقبلة من التنمية العمرانية تتطلب تعزيز الابتكار وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم جهود الإعمار ويرفع كفاءة التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

وشهدت العاصمة طرابلس، السبت، فعاليات “مبادرة مهارة للتكنولوجيا الحضرية”، بحضور وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا الدكتورة صوفي كيمخدزه، وذلك في إطار دعم التنمية وبناء القدرات الوطنية.

وأشاد وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة ليبيا سبايدر في إطلاق المبادرة، قائلاً: “تجسد هذه المبادرة أهمية الشراكة الاستراتيجية في دعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية”، معربًا عن تقديره للدور الفاعل الذي يؤديه البرنامج في دعم مشاريع التنمية والبناء في ليبيا.

وأضاف: “إن مرحلة الإعمار المقبلة في البلاد تستوجب تبني رؤى مبتكرة وتوسيع نطاق الشراكات الفاعلة بعيدًا عن الأنماط التقليدية”، مؤكدًا أن وزارة الإسكان والتعمير تؤمن بأن رواد الأعمال والمبتكرين يمثلون ركيزةً أساسيةً في تشييد مدنٍ ذكيةٍ ومستدامةٍ تلبي تطلعات المستقبل.

وأكد الوزير في ختام كلمته: “إن الوزارة منفتحةٌ بشكلٍ كاملٍ على كافة الأفكار الجادة التي تهدف إلى تطوير قطاع الإسكان والتعمير ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن الليبي، مع العمل على تحويل هذه الابتكارات إلى مشاريع تنموية ملموسة ذات أثرٍ إيجابيٍ مستدامٍ على أرض الواقع.”

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى توظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم التنمية العمرانية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير قطاع الإسكان والتعمير ودعم مسار الإعمار في ليبيا.