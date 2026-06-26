«التموني» يطلع على سير العمل بمشروع المجمع الإداري

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير أن وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني أجرى زيارة ميدانية إلى موقع مشروع المجمع الإداري والوحدات السكنية التابع للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة في العاصمة طرابلس، للاطلاع على سير العمل ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

واستقبل الفريق القيادي للشركة الوزير لدى وصوله إلى موقع المشروع، حيث قُدِّم له عرضٌ تعريفي حول المشروع ومكوناته الفنية، تضمن استعراض أبرز العناصر الإنشائية والخدمية التي يتضمنها المجمع، إضافةً إلى مراحل التنفيذ الجارية.

وشملت الزيارة جولةً تفقدية داخل مواقع العمل المختلفة، اطلع خلالها وزير الإسكان والتعمير على وتيرة الإنجاز ومستوى التقدم في الأعمال، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ المشروع وما تحقق من تقدم في مراحله المختلفة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني عن تطلع الوزارة إلى تخصيص أحد مباني المجمع الإداري ليكون مقراً رسمياً لوزارة الإسكان والتعمير، بما يسهم في دعم عمل الوزارة والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها المشروع.

يُعد مشروع المجمع الإداري والوحدات السكنية التابع للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة من المشاريع التي تستهدف توفير مرافق إدارية وخدمية متكاملة، إلى جانب تطوير البنية العمرانية وتوفير بيئة عمل حديثة تستجيب لاحتياجات المؤسسات العامة وتسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري.