التهابٌ مزعجٌ وشائع.. التهابُ الجيوبُ الأنفية

الجيوب الأنفية هي تجاويف هوائية تقع في عظام الوجه والجمجمة، ويمكن أن يتسبب التهابها في أعراض مثل احتقان الأنف وإفراز المخاط والصداع وآلام الوجه.

هناك عدة أسباب لالتهاب الجيوب الأنفية، بما في ذلك:

عدوى فيروسية: غالبًا ما يكون التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن عدوى فيروسية، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.

عدوى بكتيرية: في بعض الحالات، قد يكون التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن عدوى بكتيرية.

حساسية الأنف: يمكن أن يؤدي التعرض لمواد مسببة للحساسية، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو الحيوانات الأليفة، إلى التهاب الجيوب الأنفية.

انسداد مجرى الهواء: يمكن أن يؤدي انسداد مجرى الهواء، مثل الانحراف الحاجز الأنفي، إلى التهاب الجيوب الأنفية.

العملية الجراحية: يمكن أن يؤدي إجراء عملية جراحية في الأنف أو الجيوب الأنفية إلى التهاب الجيوب الأنفية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

احتقان وانسداد الأنف.

إفراز المخاط.

حكة بالأنف والحنجرة وفم والجلد.

عيون حمراء دامعة.

الصداع.

آلام الوجه.

ألم في الأسنان.

فقدان حاسة الشم أو التذوق.

الحمى.

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى مضاعفات، مثل:

التهابات الأذن الوسطى.

التهابات الرئة.

التهابات الدماغ.

تشخيص التهاب الجيوب الأنفية:

يعتمد تشخيص التهاب الجيوب الأنفية على الأعراض والفحص البدني، قد يطلب الطبيب أيضًا إجراء اختبارات، مثل أشعة X أو الأشعة المقطعية، لتأكيد التشخيص.

علاج التهاب الجيوب الأنفية:

يعتمد علاج التهاب الجيوب الأنفية على السبب، في معظم الحالات، يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية الناتج عن عدوى فيروسية بالراحة والأدوية التي تستلزم وصفة طبية، مثل مضادات الهيستامين وقطرات الأنف المزيلة للاحتقان.

أما إذا كان التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن عدوى بكتيرية، فقد يصف الطبيب مضادات حيوية.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في علاج التهاب الجيوب الأنفية:

شرب الكثير من السوائل.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

استخدام مرطب الهواء.

تجنب التدخين.

استشر الطبيب المتخصص ولا تعالج حالتك بنفسك.

وفيما يلي بعض النصائح للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية:

غسل اليدين بانتظام.

تجنب ملامسة الأشخاص المصابين بالعدوى.

عالج نزلات البرد والإنفلونزا في أسرع وقت ممكن..