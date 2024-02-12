التوافق على حكومة موحدة.. محور لقاء «باتيلي» بقيادات مصراتة

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، بمقر البعثة في طرابلس، بوفد يضم أعياناً وقادةً أمنيين وعسكريين من مصراتة.



وشدد باتيلي خلال اللقاء على الحاجة الملحة إلى حل سياسي مسؤول لمعالجة كل القضايا الخلافية، بما في ذلك التوافق على حكومة مُوّحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات وتعمل على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار.

كما جدد باتيلي التأكيد على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإشراك كافة الفرقاء الليبيين في مساعي إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. وقد أعرب الوفد عن الالتزام الجماعي بدعم جهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة، بما في ذلك عملية المصالحة الوطنية الشاملة.