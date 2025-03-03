التوترات بالعالم تلقي بظلالها على «النفط والذهب».. كم بلغت بتداولات اليوم؟

صعدت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الاثنين، مع تجدد التفاؤل بالطلب على الوقود بفضل بيانات إيجابية في قطاع التصنيع في الصين.

وبحسب ما أظهرته التداولات، “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.27% إلى 69.95 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.29% إلى 73.02 دولار للبرميل”.

وقال محلل السوق “في آي جي” توني سيكامور إن أحد المحركات المحتملة لارتفاع الأسعار هو أن “مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين عاد إلى منطقة التوسع خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وفي سياق متصل، دعا العراق شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان إلى اجتماع يوم الثلاثاء، للمساعدة في استئناف التدفقات المتوقفة منذ نحو عامين. وكان احتمال استئناف الصادرات من الإقليم، ألقى بظلاله على الأسعار في الآونة الأخيرة.

هذا “ويأتي الارتفاع على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن اتفاق السلام حول أوكرانيا والنمو الاقتصادي العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة”.

في السياق، ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة الاثنين، و”ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2866.76 دولار للأونصة (الأوقية)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2880.50 دولار للأونصة”، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.

ووفق الوكالة، “نزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى”.

وقال كالفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: “من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي المبكر للذهب في آسيا اليوم مدفوعا بعوامل الخطر الجيوسياسية بسبب التعثر في اتفاق السلام المتوقع بين أوكرانيا وروسيا”.