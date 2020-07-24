التوتر الصيني الأمريكي يتراجع بأسواق الأسهم الأوروبية والأسيوية

مع تنامي التوتر بين الصين والولايات المتحدة، تراجعت الأسواق في أوروبا وآسيا، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أبلغت بكين واشنطن بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، رداً على إجراء أمريكي مماثل.

وتصدرت المؤشرات الصينية قائمة الخاسرين أسيوياً، حيث انخفض مؤشر بورصة شنغهاي بأكثر من 3%، فيما انخفض مؤشر بورصة شنتشن بأكثر من 4%.

فيما شهدت بورصة هونغ كونغ موجة بيع، وانخفض مؤشرها بأكثر من 2%.

كما لم تسلم باقي الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من موجهة الهبوط، حيث خسرت البورصة الأسترالية نحو 1%، فيما انخفض مؤشرا بورصة مومباي وبورصة كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنحو نصف في المئة، في حين أغلقت بورصة طوكيو في اليابان اليوم بسبب عطلة.

أما الأسهم الأوروبية فشهدت تراجعاً في مستهل تعاملات اليوم، حيث هبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1.5%، ويتجه المؤشر نحو تسجيل أكبر تراجع يومي في نحو شهر.

فيما انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية “كاك 40″ الفرنسي، و”داكس” الألماني، و”فوتسي 100″ البريطاني بأكثر من 1%.

وفي روسيا، انخفض مؤشر بورصة موسكو، حيث تراجع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.33%.

وأدت زيادة التوتر بين العملاقين الأمريكي والصيني، إلى زيادة عمليات البيع في البورصات العالمية.

يُذكر أن وزارة الخارجية الصينية قد أبلغت، اليوم، السفارة الأمريكية ببكين بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، بعد أيام من قرار واشنطن بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية.