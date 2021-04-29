التوقيع على إجراءات التحويلات المالية لمنحة الزوجة والأبناء

أُقيمت اليوم الخميس، بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة طرابلس، مراسم التوقيع على الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن 18 عاماً.

وخلال هذه المراسم، أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، عن سعادتها لوصول الوزارة إلى هذه اللحظة، منوهة إلى أن هذه المبالغ سيتم إيداعها بحسابات المواطنين بداية من الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزيرة على استمرار العمل بالتوازي مع صرف المنحة لبقية الشرائح في أقرب الآجال وهو شغلها الشاغل في هذه المرحلة، وفق قولها.

وفي ذات السياق، عبرت الوزيرة عن عميق شكرها وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية على الاهتمام والمتابعة المستمرة لموضوع المنحة وحرصهل على وصولها لمستحقيها.