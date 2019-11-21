التوقيع على اتفاق للتعاون بين حكومة «الوفاق» والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

تم الأربعاء على هامش مؤتمر ڤيينا للهجرة 2019، التوقيع على اتفاق للتعاون بين حكومة الوفاق الوطني والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في العاصمة النمساوية ڤيينا.

ووقع عن الجانب الليبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق د. جمال علي البرق وعن المركز مدير عام المركز د. ميشائيل شبيندليجر.

وأفادت إدارة الإعلام الخارجي بأن التوقيع يأتي في إطار دعم وتطوير التعاون بين المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وحكومة الوفاق الوطني في مجال حوكمة الهجرة وتطوير السياسات وإعداد الدراسات لمعالجة الهجرة في ليبيا.

يُشار إلى أن هذا المركز يعتبر الشريك الإستراتيجي للاتحاد الأوربي فيما يتعلق بمسائل الحدود والهجرة وبيت الخبرة الأوروبي لرسم سياسات الهجرة ومقره في العاصمة النمساوية ڤيينا.

ويشارك في هذا المؤتمر وفد من وزارة الخارجية والفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود.