عُقد اليوم بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماع تم خلاله مراسم التوقيع على مشروع إعادة تأهيل مرافق معبر غدامس الحدودي.

وتم التوقيع بين وزارة المواصلات متمثلة في مدير إدارة وتشغيل المنافذ البرية، وبعثة المنظمة الدولية للهجرة IOM متمثلة في نائب رئيس البعثة بإشراف السيد مدير إدارة المنظمات الدولية وبحضور المدير العام للمنفذ بوزارة المواصلات ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية وممثل عن بعثة الإتحاد الأوروبي المعتمد لدى ليبيا.

وفي السياق، استقبلت مدير إدارة الشؤون القنصلية نجاة الشائف بمقر الوزارة، القنصل المالطي جوناثان إنجرير ونائبه السيد غابرييل كامينزولي.

تم خلال اللقاء مناقشة بعض المشاكل والمواضيع الهامة التي تخص أبناء الجالية الليبية المتواجده على الأراضي المالطية، وكذلك بعض الرعايا المالطيين المتواجدين على الأراضي الليبية.

حيث تم الاتفاق والتنسيق بين الجانبين على السعي حثيثاً لحلحلة الصعوبات، بالتنسيق مع بعض الجهات المختصة في كلا البلدين الصديقين.