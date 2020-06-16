التوقيع على نقل اختصاصات وزارة التخطيط للمجالس البلدية

أُقيم بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، توقيع محضر اتفاق بين وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي، لنقل اختصاصات وزارة التخطيط ذات العلاقة بالإدارة المحلية.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن التوقيع يأتي استكمالا لعمل اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية وتحت إشراف د. محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة رئيس اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستنقــــل الاختصاصـــات المنصوص عليها فى القانون (59) لسنة 2012م، بشــــأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة التخطيط إلى المجالس البلدية.

هذا وقد تم الاتفاق على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية من خلال البرنامج التنفيذي لنقل الاختصاصات اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنقل الاختصاص للبلديات.