التومة وحماد يناقشان ميزانية الدولة ودعم قوات حفتر

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال الميهوب، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى ميزانية الإعمار ودعم قوات حفتر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق لضمان استمرار عملية التنمية وتوفير التمويل اللازم من خلال مصرف ليبيا المركزي، لدعم مشاريع البناء والإعمار وتقوية مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية.