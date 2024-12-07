التومي: وضعنا خطة كاملة للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية الشديدة

قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، إن الحكومة وضعت خطة كاملة للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية الشديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التومي، ليل الجمعة/السبت، رفقة رؤساء الفرق المشاركة في العمليات بمدينة ترهونة.

وأشار الوزير إلى أنه أثناء تحرك بعض مسارات الأودية، سُجِلت حالتي وفاة ومفقود واحد حتى الآن في ترهونة.

وأضاف التومي: “كل الجهات المعنية والمختصة قدمت يد العون وكان تحركها إيجابيا ومنسّقا مع المواطنين مما قلل من الخسائر البشرية.. وكل الجهات المعنية والمختصة قدمت يد العون وتحركت بشكل إيجابي، مما قلل من الخسائر البشرية.

وأكد وزير الحكم المحلي أنهم سيقومون بحصر الأضرار المادية في الممتلكات الخاصة والعامة، وسيتم معالجتها بتوجيهات من رئيس الوزراء وتقديم التعويضات اللازمة لجميع المتضررين.