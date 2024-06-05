التومي وغانيون يناقشان خطة معالجة النزوح الداخلي

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، أمس الثلاثاء، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام والتعاون المشترك، وخاصة خطة معالجة النزوح الداخلي.

وقدمت غانيون، إحاطة شاملة عن زيارتها لبلديات (غدامس، وآوال، ودرج ، وبنغازي ، ودرنة)، موضحة تفاصيل النقاشات التي تمت خلال تلك الزيارات.

وتم خلال اللقاء تبادل المعلومات حول مستجدات خطة معالجة مشكلة النزوح الداخلي، بالإضافة إلى التشاور والتنسيق لعقد وتنظيم والمشاركة في بعض اللقاءات والفعاليات المحلية والدولية المهمة، فضلاً عن التباحث حول آخر تطورات عمليات التعافي وإعادة إعمار مرزق.

وأعرب التومي، عن تقديره لجهود نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ مشاريع التعاون وتذليل الصعوبات أمامها، مؤكدا التزامه بتقديم مختلف أنواع الدعم للبلديات، كما أشاد بدورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية لتحقيق التقدم والتطوير في كافة المشاريع المشتركة.